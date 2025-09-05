Mit jedem Stadtticket gewinnen wir alle!

Foto: Thomas Albrecht

Seit dem ersten September ist es zurück: das Esslinger Stadtticket!

Jedes einzelne Stadtticket ist ein Gewinn für uns alle.

Wer es kauft, kann damit einen ganzen Tag lang in Esslingen mobil sein.

Damit können viele Autofahrten ersetzt werden.

Das erspart uns allen Abgase, Lärm und es spart Platz in der Stadt, den wir als Raum zum Leben nutzen können.

Und das beste ist: die Stadt Esslingen spart damit bares Geld.

Eine Untersuchung der Universität Kassel zeigt, dass der öffentliche Nahverkehr die Kommunen nur ein Drittel dessen kostet, was der Autoverkehr kostet, nachzulesen unter https://www.unikims.de/blog/autoverkehr-kostet-die-kommunen

“Der PKW-Verkehr in einer deutschen Großstadt kostet die öffentliche Hand und die Allgemeinheit etwa das Dreifache wie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)”, stellt der Kasseler Verkehrswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer als Ergebnis der Forschungsarbeit fest. So gewinnen wir alle.

Stadttickets gibt es übrigens auch in Backnang, Böblingen/Sindelfingen, Göppingen, Ludwigsburg, Nürtingen, Wiablingen und vielen anderen Städten und Gemeinden.

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen trifft sich am 15. September um 19 Uhr im Forum für Bürgerengagement, Schelztorstrasse 38. Neue Gesichter sehen wir gerne, eine Anmeldung ist nicht nötig.