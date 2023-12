Mit guten Gefühlen in die Winterpause

Foto: TSV Berkheim

MIt guten Gefühlen und früher als gedacht hat für die Fußballer des TSV Berkheim die Winterpause begonnen: Weil die Auswärtspartie in Plochingen wegen des unbespielbaren Platzes abgesagt werden musste, war bereits der 1:0-Sieg Ende November beim damaligen Tabellenführer der Kreisliga A, dem VfB Reichenbach, das letzte Punktspiel des Jahres. Damit hat die erste Mannschaft in der laufenden Saison bereits 27 Punkte geholt, steht auf Platz vier und hat die beste Hinrunde seit dem Bezirksliga-Abstieg 2018 gespielt. Kapitän Sebastian Franken steht mit schon jetzt 12 Treffern auf Platz 5 der Torjägerliste – und hat damit schon zur Saisonhalbzeit fast so viele Tore wie Oliver Wamsler (13) am Ende der vergangenen Saison. Die zweite Mannschaft in der Kreisliga B verabschiedete sich ebenfalls mit einem 1:0-Sieg beim TB Ruit II in die Winterpause.

Erfreulich ist auch die Entwicklung im Jugendbereich: Nahezu alle Jahrgänge hatten in den letzten Monaten großen Zulauf zu verzeichnen. Es hat sich nicht nur herumgesprochen, sondern zeigt sich auch im Leistungsstand und in den Tabellen, dass beim TSV Berkheim hervorragende Jugendarbeit geleistet wird. Es gab in Berkheim selten so viele fußballspielende Kinder wie zur Zeit. Dank der Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und des Fördervereins konnten in den letzten Monaten viele Jugendteams mit neuen Trikots und Trainingsklamotten ausgestattet werden.

Gut gelaufen ist es für die Fußballer auch abseits des Spielbetriebs auf dem Berkheimer Weihnachtsmarkt, wo sie mit einem Stand wieder aktiv dabei waren, was allen Spaß gemacht hat: Die Gulaschsuppe kam gut an, der Glüh-Gin fand reißenden Absatz und auch beim Glühwein musste nachgeordert werden.

Zum Ende des Jahres bedankt sich die Fußball-Abteilung bei allen Fans, Freunden und Gönnern für die Unterstützung, wünscht allen frohe Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr – und freut sich auf ein Wiedersehen beim ersten Punktspiel nach der Winterpause am 25.Februar gegen Baltmannsweiler.