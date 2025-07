Mit dem Rad über die Alb und durch den Schönbuch

Foto: Klaus Bäuerle

Bei der diesjährigen E-Bike-Radausfahrt unserer Ausgleichssport-Abteilung war bei den Teilnehmern aufgrund der Hitze und den zu bewältigenden Höhenmetern eine gute Kondition gefordert. Die Gruppe, diesmal etwas kleiner wie in den Vorjahren, radelte am 1.Tag von Berkheim über Nürtingen, durch das Tiefenbachtal, am Fuße der Schwäbischen Alb entlang durch herrliche Streuobstwiesen nach Beuren, Neuffen und Metzingen-Neuhausem zur Mittagseinkehr. Weiter ging es über Glems – Eningen – vorbei an der Achalm – Pfullingen – Gönningen nach Gomaringen zum Hotel für zwei Nächte.

Am nächsten Tag brachte der anspruchsvolle Albaufstieg nach Genkingen die Radler ins Schwitzen. Es folgte eine Rundfahrt über die Hochfläche der schönen Zollernalb, ein Halt im malerischen Trochtelfingen mit guter Brauereigaststätte, vorbei am Lauchertsee, über Melchingen nach Sonnenbühl. Die Abfahrt über einen steilen, engen Schotterweg nach Mössingen forderte von den Radlern große Konzentration, die anschließende Rückfahrt zum Hotel in Gomaringen war dann bequem und einfach. Am 3. Tag führte die Rückfahrt über Rottenburg – durch das Ammertal – Herrenberg – einem steilen Aufstieg zur Schönbuchhöhe – Hildrizhausen – Holzgerlingen – über den Museumsradweg und das Siebenmühlental zurück nach Berkheim. Fazit: Nach ca. 250 Kilometern, hauptsächlich auf gut gekennzeichneten Radwegen, und nur einer Reifenpanne war es für die Ausgleichssportler eine gelungene, harmonisch verlaufene Tour.