Mit dem Rad in den Frühling

Foto: Photo Graf /Flickr

Eine wachsende Zahl Radfahrer, die aus den verschiedensten Gründen im Winter ihr Rad im Keller oder in der Garage lassen, zieht es wieder heraus. Was auf den Wegen durch die Stadt sofort ins Auge fällt: Der Verkehr hat stark zugenommen. Fußgänger wie Radfahrende werden wieder feststellen, dass viele Stellen im Stadtgebiet nach wie vor für sie Gefahren bergen, die entschärft werden müssen. Zu nennen ist z.B. die noch lange notwendige Umleitungsstrecke für den Neckartalradweg über den Bahnhofsvorplatz und durch die Fleischmannstraße. Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit dort wäre eine Umwidmung der Fleischmannstraße in eine Fahrradstraße und eine Änderung der Vorfahrtsregeln: Kein Rechts-vor-Links, sondern Vorfahrt für die Durchfahrenden und regelmäßige Kontrollen des behindernden ruhenden Verkehrs.

Es gibt viel zu tun, weshalb wir auch dieses Fahrradjahr wieder für unser Bürgerbegehren für einen Fuß- und Radentscheid werben wollen! Die Beteiligten der Initiative, allen voran der VCD Esslingen, der ADFC Esslingen und Fuß e.V. möchten Gemeinderat und Stadtverwaltung zum Ausbau eines sicheren Rad- und Fußwegenetzes ermutigen und mit ihren täglichen Erfahrungen unterstützen!

Unterstützen Sie die Initiative, indem Sie sich von der Website fuss-rad.es eine Unterschriftenliste ausdrucken, unterschreiben, Freunde und Bekannte unterschreiben lassen und bei den auf der Homepage angegebenen Stellen abgeben.

Von einem guten Fußwege- und Radnetz profitiert die ganze Stadtgesellschaft!