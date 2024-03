Mit dem Rad durch den Flughafentunnel!

Foto: Monika Knopf, ADFC auf den Fildern

Endlich! Endlich kommt Bewegung in die Diskussion, wie Radfahrende sicher durch den Flughafentunnel kommen! Ein etwas mehr als 1m breiter Geh- und Radweg kann nicht die Lösung sein und das haben Landespolitiker verschiedenster Parteien in erfreulicher Klarheit anerkannt.

Ein zusätzlicher Tunnel für den Fuss- und Radverkehr wie ursprünglich angedacht kommt nicht in Frage, denn unter dem laufenden Flugbetrieb müsste man beim Bau eine erhebliche Überdeckelung wahren, das würde zu teuer und würde zu lange dauern.

Das Verkehrsministerium hat daher die Umwidmung einer der Fahrspuren vorgeschlagen.

Man muss sich mal klar machen, dass der Flughafentunnel nur etwas mehr als 500m lang ist, die Kommunen Plieningen und Bernhausen profitieren also sofort davon, dass Menschen dieses kleine Stück mit dem Rad fahren können, zum Einkaufen, zu Freizeitaktivitäten und auf dem Weg zu Arbeit oder zur Schule.

Die Zeit, die der motorisierte Verkehr dagegen zusätzlich hat, liegt im Minutenbereich.

Für den Busverkehr soll es eine Vorrangschaltung geben, auch Rettungsfahrzeuge dürfen nicht behindert werden.

So ist die seit Jahrzehnten verkorkste Situation endlich auf der richtigen Spur!

Ein Schritt in die richtige Richtung, mehr Komfort, eingespartes CO2, keine zusätzliche Betonröhre!

Man muss nur wollen, schliesslich galt auch der Radweg über die Körschtalbrücke jahrzehntelang als “unmöglich”.