Mit Balkonkraftwerken Energiewender*in werden!

Foto: Parents for Future Heidelberg

Am Montag, den 17.05. haben das Klimagerechtigkeitsbündnis zusammen mit den Parents for Future einen Online-Informationsabend zu Balkonkraftwerken veranstaltet. Thomas Albrecht gab in seinem Vortrag u.a. darüber Auskunft, was ein Balkonkraftwerk überhaupt ist, was es leistet und was es kostet, wie lange die durchschnittliche Lebensdauer ist und ab wann es reinen Gewinn abwirft.

Wichtig für uns Parents sind natürlich all die Vorteile eines solchen Kraftwerks, da sie den lokalen Klimaschutz vorantreiben: Die Energiewender*in produziert selbst Ökostrom. Ein Balkonmodul kann über 25 Jahre saubere Energie ernten, mit einem Balkonkraftwerk wird jährlich 250 bis 500 Kilogramm Braunkohle-Verstromung ersetzt. Zudem wird mit ihm der Gewinn der Energiekonzerne und ihr Budget für Lobbyisten reduziert.

Wir haben an dieser Stelle bereits berichtet, dass Esslingen beim Wattbewerb mitmacht. Das ist eine Städtechallenge, bei der mindestens 90 Städte darum wetteifern, unsere städtische Solarleistung möglichst schnell zu verdoppeln. Der Wattbewerb endet, wenn eine Großstadt eine Verdoppelung ihrer PV-Leistung erzielt hat. Siegerin ist die Stadt, die zu diesem Zeitpunkt den höchsten Zuwachs ihrer PV-Leistung nachweisen kann. Also der beste Zeitpunkt, um mit einem Balkonkraftwerk Esslingen nach vorne zu bringen!

Mehr Informationen gibt es beispielsweise unter www.machdeinenstrom.de. Sonst auch gern uns anschreiben:

esslingen@parentsforfuture.de. Wir freuen uns über neue Mitstreiter*innen!