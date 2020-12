MERRY CHRISTMAS aus der Esslinger Innenstadt!

Foto: S. Bade-Bräuning

Was für ein Jahr! Die Sängerinnen und Sänger des Esslinger Liederkranz e.V. 1827 werden es sicher nicht vergessen, und sind entschlossen, das Beste auch aus der jetzigen Situation zu machen. Von den jüngsten Sänger/innen im Kinderchor „jung und wild“ über die SING_UNI bis zu den erfahrenen Liederkränzlern haben alle ihren Beitrag geleistet, sodass das Vereinsleben lebendig geblieben ist und die Sänger/innen schwungvoll ins neue Jahr starten.

Ganz sicher haben das Vertrauen auf die gemeinsame Sache, Humor und Ausdauer jede Menge dazu beigetragen, dass sich der Corona-Blues hier nicht eingeschlichen hat. So startet der traditionsreiche Konzertchor auch mit fröhlicher Chormusik ins neue Jahr: Evergreens, Folk Tunes und Barbershop stehen auf dem Programm, und tatsächlich gibt es noch freie Plätze zum Mitsingen. Chorerfahrung ist hilfreich aber keine Bedingung. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel.: 0711-80 64 019, www.esslinger-liederkranz.de

Die EL-Singers starten gleich nach Weihnachten mit einem neuen Programm. Da kommen die Gute-Laune-Barbershop-Songs genau richtig. Steffi Bade-Bräuning, die bereits Frauen-Barbershopchöre in Köln und Bonn geleitet hat, freut sich, dieses besondere Musik in Esslingen anzubieten. „Hier tauchen wir in eine ganz spezielle Welt des Close Harmony-Chorgesangs ein.“ schwärmt die erfahrene Chorleiterin. „Die Musik hat einen besonderen Glanz und ist perfekt für Sängerinnen mit Chorerfahrung.“

Für Kinder mit Bewegungsdrang und Spaß am Singen gibt es ab 11.1. wieder das Programm „Sing Dich fit“ im Kinderchor „jung und wild“. Online, aber wie echt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Der Esslinger Liederkranz wünscht allen Singbegeisterten hier ein frohes Fest:

https://www.youtube.com/watch?v=w7GVRchx1d4