Men Drive 27.01.2023 – Dann woll’n wir mal wieder!

Foto: Jürgen Beuttler

Zwei Jahre Pause sind genug, deshalb heißt es am letzten Freitag im Januar in aller Frühe wieder – Los Leute, alle einsteigen, auf gehts zum Men Drive!

Unter dem Motto „Mit dem Zweiten fährt man besser“ geht es frisch gestärkt nach dem Vesper im Bus auf die Piste. Von Zürs aus kann man sich entweder mit der „Trittkopfbahn“ in Richtung St Anton und Rändel aufmachen oder man folgt traditionell dem „Weißen Ring“ nach Lech und hängt

eventuell noch einen Abstecher nach Warth dran. Aber Vorsicht, kurz vor Schluss trifft „Mann“ sich dann noch zu gemeinsamen Abschluss.

Wir freuen uns auf Dich!

Datum: 27.01.2023

Leistungen: Busfahrt, Vesper, Skipass

Kontakt bei Interesse und weiteren Fragen: Jürgen Beuttler (j.beuttler@t-online.de oder Tel.: 0177/ 53 66 725)