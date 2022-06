Meine Flügel: Jugendtheater-Premiere im Central

Foto: Julia Rochlitzer

Am Sonntag, dem 26.06.2022 findet um 19:00 Uhr die Premiere des zweiten Jugendtheaterprojektes „Neue Wege II: Meine Flügel“ im CentralTheater statt. Die Produktion hat als Grundthemen Werte, Verwicklung und Kinderinfluencing. Von diesem Ausgangspunkt aus entwickelte das Esslinger Autorenteam Rochlitzer/ Glock/ Taylor auf Studenten-Sterotypen aufgebaute Charaktere, welche ihre Tiefe erst erreichen, nachdem sich die jungen Darsteller mit ihnen auseinandergesetzt haben. Zuvor (im ersten Teil des Stückes) sind sie unfertig, stereotyp, eher hohl. Das ist gewollt. Die Unsicherheit der Figuren und die Unvollständigkeit des Stückes gibt den jungen Menschen Stück für Stück ihre agency zurück und befähigt sie, den Lauf der Geschichte selbst zu bestimmen. Unter der Leitung von Julia Rochlitzer ist in wenigen Monaten ein Stück entstanden, das mit Satire und einer gesunden Portion Gesellschaftskritik die Orientierungslosigkeit, die durch das stetig wachsende Angebot an Möglichkeiten ausgelöst wird, aufzeigt und verarbeitet, sodass sowohl das Publikum als auch das Ensemble selbst etwas vom Projekt mitnehmen konnte.

Weitere Vorstellungen sind am 30.06. und am 3.7., auch jeweils um 19.00 Uhr. Karten gibt es online unter: www.schauspiel-kunstdruck.de oder ab eine Stunde vor Vorstellungbesginn an der Abendkasse.