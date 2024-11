Mehr Sicherheit im Strassenverkehr durch Tempo 30!

Foto: ADFC

Der Blick in die Zeitung ist deprimierend: mehrmals pro Woche ereignen sich schwere Unfälle, bei denen Menschen schwer verletzt oder sogar getötet werden. Opfer sind besonders häufig die Verkehrsteilnehmer:innen, die zu Fuss gehen oder mit dem Rad fahren, Erwachsene und Kinder ohne Airbags und Knautschzonen. Die motorisierten Fahrzeuge bekommen immer mehr Sicherheitssysteme, aber das macht sie schwerer und dadurch haben sie mehr Wucht, wenn sie auf ein Hindernis treffen.

Wenn man drin sitzt, fühlt man sich recht sicher. Kann es sein, dass man sich da auch traut, schneller zu fahren?

Die kinetische Energie wächst linear mit der bewegten Masse und quadratisch mit der Geschwindigkeit.

Wenn wir also schnell die Verkehrssicherheit verbessern wollen, dann müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren.

Die Stadt Esslingen ist Mitglied im Städtebündnis, das sich für mehr Tempo 30 einsetzt.

Seit der letzten Änderung der Strassenverkehrsordnung am 11.10.2024 haben die Städte tatsächlich zusätzliche Möglichkeiten, Tempo 30 anzuordnen. Der ADFC Esslingen fordert die Esslinger Stadtverwaltung auf, alle neuen Möglichkeiten zu prüfen.

Wir erwarten von Verwaltung und Gemeinderat, dass alles Mögliche umgesetzt wird.

Aber es kann nicht beim Aufstellen von Schildern und einigen stationären Blitzern bleiben, nur durch die gelegentliche Überwachung mit mobilen Geräten kann die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit reduziert werden.

Wir wollen eine “vision zero”, wir streben einen Strassenverkehr ohne Tote und Schwerverletzte an, wir wollen lebenswerte Städte und lebendige Innenstädte.

Zum jährlichen Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer der UN am 17. November gedenken wir der Getöteten und Verletzten im Strassenverkehr. Unsere Veranstaltung zusammen mit dem VCD und den parents for future beginnt um 18 Uhr an der Westseite des Bahnhofsplatzes. Dazu laden wir herzlich ein!

Kontakt: thomas.albrecht@adfc-bw.de