Mehr Sicherheit auf dem Weg zum Sportgelände

Foto: Werner

Eine neue Verkehrsregelung soll für mehr Sicherheit auf dem Weg zu den Sportanlagen des TSV Berkheim führen. Ab Einmündung Boppenäckerstraße ist die Jakobstraße Richtung Sportgelände Holzäcker nun für Lkw gesperrt, Ausnahme für Anlieger. Zudem wurde durch das Ordnungsamt von Montag bis Freitag (7-17 Uhr) ein durchgehendes Halteverbot verfügt. In der Gegenrichtung sind nun ausschließlich Pkw-Parkplätze, unterbrochen von Freistellen für Ausweichverkehr, ausgewiesen. Anhänger dürfen auf den für PKW ausgewiesenen Flächen nicht abgestellt werden.

Mit der geänderten Verkehrsregelung wird die Gefahrensituation im hinteren Teil der Jakobstraße entschärft. Dieser Straßenraum wurde durch abgestellte gewerbliche Großfahrzeuge stark eingeengt. Dies hatte die Folge, dass bei beidseitigem Verkehr nur eine Straßenseite zur Verfügung stand, so dass es für Besucher des Sportgeländes und des Kinderspielplatzes immer wieder zu gefährlichen Situationen kam. Zudem konnte der Gehweg zwischen Wald und abgestellten Großfahrzeugen nur eingeschränkt und unübersichtlich genutzt werden.

Seit dem Jahr 2020 bemühte sich die Vereinsleitung des TSV Berkheim, zusammen mit kommunalen Organisationen, immer wieder um eine entschärfte Straßensituation. Nun haben die Bemühungen endlich zu einer Verbesserung geführt. Ein erneuter Vorstoß des Vereins Anfang des Jahres über Oberbürgermeister Matthias Klopfer, den früheren Stadtrat Andreas Koch sowie den gewählten Vertretern aus Berkheim, insbesondere Gemeinderat Michael Weinmann, brachte jetzt eine gute Lösung. Der Vorstand des TSV Berkheim dankt allen Beteiligten, die dies ermöglicht haben.