Mehr Radwege, mehr Radverkehr

Foto: ADFC/Gerhard Westrich

Eine internationale Studie liefert neue Argumente für den Ausbau von Radwegen in Städten: Bereits ein zusätzlicher Kilometer Radweg führt im Durchschnitt dazu, dass jährlich rund 13.400 Kilometer mehr mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der zu Fuß zurückgelegten Wege.

Die Untersuchung basiert auf Bewegungsdaten aus 11.587 Städten in 121 Ländern und wurde im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht. Analysiert wurden Faktoren, die das Mobilitätsverhalten in Städten beeinflussen, darunter Bevölkerungsdichte, Radinfrastruktur und Kraftstoffpreise.



Nach Angaben der Forschenden begünstigen insbesondere kompakte, dicht besiedelte Städte kurze Wege, die häufiger zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auch die Benzinpreise haben einen Einfluss: Je höher sie sind, desto mehr Kilometer werden zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass eine bessere Radinfrastruktur nicht nur den Radverkehr stärkt, sondern offenbar auch den Fußverkehr fördert. Als mögliche Erklärung nennen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begleitende Maßnahmen wie breitere Gehwege, sichere Kreuzungen und eine insgesamt fußgängerfreundlichere Straßenraumgestaltung.



Die positiven Auswirkungen gehen über den Straßenverkehr hinaus: Mehr aktive Mobilität kann Gesundheitskosten deutlich senken, die körperliche Aktivität im Alltag erhöhen und gleichzeitig den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Die Ergebnisse unterstreichen nach Einschätzung der Forschenden, dass Investitionen in Rad- und Fußverkehr einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und gesunden Stadtentwicklung leisten können.