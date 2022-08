Mehr Platz und Lebensqualität in der Stadt

Foto: Esslinger Stadtmarketing + Tourismus GmbH

Dieser Sommer ist nicht nur in Deutschland extrem heiß und trocken und es wird immer wichtiger, effektive Maßnahmen gegen die rasche Erderwärmung zu ergreifen. Die Städte heizen sich besonders stark auf, was in den mangelnden Grünflächen, zu wenigen Bäumen, zu stark versiegelten Flächen begründet ist. Die Sommersonne heizt Beton und Straßenasphalt auf, der Autoverkehr bringt zusätzliche Wärme in die Stadt.

Was hilft, ist die Umwandlung von Asphalt- in Grünflächen und Platz für Bäume. Was hilft, ist weniger Autoverkehr in der Stadt und mehr Raum für Zufußgehende und Radfahrende – Raum, der die Aufenthaltsqualität wesentlich verbessert, Begegnungen ermöglicht und gleichzeitig das städtische Klima angenehmer macht. Die Menschen können freier atmen und sind weniger Lärm ausgesetzt. Nicht zuletzt profitieren auch Gastronomie und Handel davon.

Unser 3. Ziel ist Teil einer solchen Entwicklung:

„Die Stadt Esslingen gestaltet bis 2027 jährlich eine Fläche von mindestens 1.000 m² in einem Orts- bzw. Stadtteilzentrum, die zuvor dem motorisierten Individualverkehr zur Verfügung stand, so um, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität hat, z. B. durch Bäume, Grünstreifen und Sitzgelegenheiten. Der motorisierte Individualverkehr wird untersagt (Fußgängerzone) oder auf Schrittgeschwindigkeit reduziert, zum Beispiel in Form einer gleichberechtigten Gemeinschaftsstraße oder eines verkehrsberuhigten Bereichs (Spielstraße).“

Für mehr Informationen und Kontakt: www.fuss-rad.es