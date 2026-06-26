Mehr Leben und mehr Nachhaltigkeit beim Bauen

Foto: Bräuning Architekten

Eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit führten die Architekten des Planungsbeirats Esslingen gemeinsam mit dem Strategiedialog Baden-Württemberg, Baubürgermeister Hans-Georg Sigel sowie Experten der Bauwirtschaft durch.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie in bestehenden Ein- und Zweifamilienhäuser durch Umnutzung, Aufteilung oder Erweiterung zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann. Die rege Beteiligung und die spannenden Gespräche zeigten, wie groß das Interesse an zukunftsfähigen Wohnkonzepten und den neuen Möglichkeiten der Landesbauordnung ist. „Nicht nur in dieser Nachbarschaft findet momentan ein Generationenwechsel statt. Wir Architekten freuen uns darauf, nachhaltige und zukunftsweisende Projekte zu begleiten“, so Stefan Bräuning.

Vielen Dank an den Planungsbeirat Esslingen, sowie allen Besucherinnen und Besuchern, Referenten und Mitwirkenden für den wertvollen Austausch und die zahlreichen Impulse! Nächster Termin 03.08.2026, 18 Uhr, „Villa Schmückle“ in Esslingen