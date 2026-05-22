Mehr Grün auf dem Granit

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Freien Wähler

Der Esslinger Bahnhofsplatz rangiert vermutlich nicht unter den schönsten Plätzen der Republik. Trotzdem ist er funktional und wird täglich von vielen Menschen durchquert – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, als Tourist oder zum Einkaufen. Knotenpunkt ist der zentrale Omnibus-Bahnhof und der Zugang zum Bahnhof. Er ist Problemzone für das Sicherheitsgefühl der Menschen durch verschiedene Gruppen, die sich dort aufhalten. Alkohol und schlechte Beleuchtung verstärken dieses Gefühl. Viele Versuche wurden schon unternommen und ein neuer Treffpunkt in der Fleischmannstrasse eingerichtet. Auch mehr Grün in Pflanztrögen aufgestellt. Ansonsten wirkt der Platz grell im Sonnenlicht und bietet wenig Aufenthaltsqualität durch verbaute Sichtachsen auf das alte Bahnhofsgebäude. Die Freiflächen sorgen im Sommer für starke Aufheizung des Platzes.

Im Ausschuss ABMK wurden nun Ideen mittels Grüninseln und Sitzflächen vorgestellt. Der Untergrund am Bahnhofsplatz ist mit Altlasten und Leitungen eigentlich tabu und verhindert mehr Baumpflanzungen. Nur ein System mit Trögen – samt Bewässerung kann eine Lösung sein, was teurer in der Anschaffung und Bewirtschaftung ist.

„Mehr Aufenthaltsqualität kann dem Platz nicht schaden – auch wenn wir die Kostenentwicklung und die hohen Baunebenkosten in diesen Zeiten kritisch sehen müssen!“ So unsere beiden Bauexperten von den Freien Wählern Michael Weinmann und Eberhard Scharpf. „Wir danken dem Stadtplanungsamt und der Stabstelle Mobilität für die Untersuchung der Wegebeziehungen, dem Grünflächenamt für die Lösungsvorschläge aus dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und dem Büro freiraumconcept für die Ausfertigung der Planunterlagen.“