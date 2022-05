Foto: Uwe Mönninghoff

Leichtfüßig unterwegs sein. Die Verbindung mit anderen Menschen, die vor und hinter und neben einem sich bewegen, bewusst, ohne Angst und mit Freude spüren können. Sich öffnen für das lebendige göttliche Geheimnis, das größer ist als wir selbst. All dies kann man beim meditativen Tanz erleben. Am Mittwochabend, 18. Mai und am 1. Juni in der Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4, jeweils um 20 Uhr (bis 21.30 Uhr) mit Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes (www.meditatives-tanzen-esslingen.de). Weitere Informationen und Anmeldung direkt bei der Referentin unter Tel. 0163 – 698 55 37 oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.