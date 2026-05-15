Meditativer Tanz im Kloster für die Stadt

Foto: Olivia Bauso unsplash

Der meditative Tanz hat als Kreistanz eine klare Struktur. Er bietet Raum und Form, um die Einzelnen in den Einklang mit sich, mit der Gruppe und mit der Gegenwart der Liebe Gottes zu führen. Die Symbolik der zurückgelegten Wege, der Rhythmus der Schritte, die Einfachheit einer Geste nach oben oder nach außen schenken den Tänzerinnen und Tänzern tiefe und froh machende Erfahrungen. Ein Segen rundet den Abend ab.

Im leeren hohen Raum der Franziskanerkirche Esslingen, Franziskanergasse 4.

Der nächste Termin findet am Mittwoch, 20.05. von 20:00 Uhr bis 21:30 statt.

Referentin: Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes, www.meditatives-tanzen-esslingen.de. Für den meditativen Tanz ist keine Anmeldung notwendig, einfach rechtzeitig kommen!