Meditativer Tanz

Foto: Dia Ayhu, unsplash

Einfach tanzen. Einfach einen Schritt vor den anderen setzen. Mal ruhig, mal beschwingt, immer mit einem Menschen vor dir und hinter dir. Der meditative Tanz hat als Kreistanz eine klare Struktur und ermöglicht den Tänzer*innen, in der Wiederholung und Klarheit der Choreografie, in Einklang mit sich, mit der Gruppe und „der Mitte“ zu kommen. Die Symbolik der zurückgelegten Wege, der Rhythmus der gemeinsamen Bewegung, die Einfachheit einer Geste nach oben oder nach außen schenkt den Tänzer*innen tiefe, heilsame und froh machende Erfahrungen.

Am Mittwoch, den 10.08. um 20 Uhr, dann geht es im Spätsommer am 07.09. und 21.09. weiter, jeweils um 20 Uhr in der wunderbaren, das Herz erhebenden Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4 in Esslingen.

Mit Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes, www.meditatives-tanzen-esslingen.de. Weitere Informationen direkt bei der Referentin unter Tel. 38 82 69. Anmeldung per Mail ebenfalls bei der Referentin an rita@fam-peschke.de oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.