Maximilian Nickmann Sportler des Jahres 2020

Foto: Thorsten Nickmann

Die Kanuvereinigung Esslingen gratuliert Maximilian Nickmann zum Titel „Esslinger Sportler des Jahres“. Der sportliche 14 Jährige wurde 2020 Deutscher Meister der Schüler im Freestyle Kanu. Diese relativ junge Sportart ist wie geschaffen für die Artisten unter den Kanuten. Die perfekte Beherrschung der kurzen Boote und eine ausgefeilte Paddeltechnik machen akrobatische Figuren möglich.

Austragungsort der Meisterschaften war die Isarwelle in Plattling. Hier herrscht starke Strömung mit einer hohen Welle. Gezeigt werden „Moves“, das sind spektakuläre Drehungen und Sprünge. Jede Drehung um 180° gibt umso mehr Punkte je steiler sie ist. Die senkrechte Drehung ist am schwierigsten und gibt die meisten Punkte gibt. Der Stil wird genauso gewertet, wie die möglichst vielen Variationen der verschiedenen Figuren. Für die ‚Kerze‘ fährt man mit dem Bug oder dem Heck, entgegen der Fließrichtung des Wassers, in die Walze hinter der Welle. Der Druck richtet das Boot mehr oder weniger steil senkrecht auf. Bei den „Air Moves“ sind die Boote komplett in der Luft und drehen sich gleichzeitig um mehrere Achsen. Dazu zählt der „Loup“, bei dem der Paddler mit dem Boot einen Salto macht und wieder in der Walze landet.

Engagierte Trainer fahren regelmäßig an geeignete Trainingsorte mit guten Bedingungen. Maxi beherrscht alle Tricks meisterhaft. Schon mit 5 Jahren hatte er sein eigenes Wildwasserkajak. Mit 9 Jahren wurde er Erster beim Deutschen Kanu Freestyle Schülercup. 2018 fuhr er bei den unter 12jährigen vorne mit. 2019 siegte er bei den Ulmer Freestyler Tagen und beim Schülercup. Ein talentierter Nachwuchssportler auf den man stolz sein kann.