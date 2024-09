Max Borst siegt in Steinweiler

Foto:

Mountainbiker Max Borst (TSV Berkheim) hat den fünften Lauf der European 4cross-Series in Steinweiler in der Nähe von Heidenheim in der Altersklasse U15 gewonnen. Trotz eines Sturzes im Halbfinale setzte er sich durch und stand am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Damit übernahm er zugleich die Gesamtführung im Klassement von seinem Vereinskollegen Leo Klein, der drei der vier Rennen zuvor gewonnen hatte, aber diesmal nicht am Start war.

Aufgrund der Sommerferien war das Teilnehmerfeld in Steinweiler insgesamt dünner besetzt – auch zahlreiche weitere Fahrer des TSV Berkheim waren nicht dabei. Dennoch fuhren auch diesmal Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland, der Schweiz und Tschechien über die Rennpiste, wobei beim 4cross immer vier Fahrer gleichzeitig auf die Strecke gehen und in einem Ausscheidungsrennen ums Weiterkommen bis zum Finale kämpfen. Kay Borst vom TSV Berkheim erreichte im Rennen der Masters den 5.Platz. Tochter Greta wurde bei den Ladies zwar lediglich Sechste, liegt aber in der Gesamtwertung auf Platz 1, da sie in dieser Saison neben ihrem Heimsieg in Berkheim auch in allen anderen Rennen konstant Punkte sammelte. In der Altersklasse U17 büßte Artur Getz (TSV Berkheim) seine Führung in der Gesamtwertung ein, hat aber weiter alle Chancen auf den Gesamtsieg, da es am Saisonende auch zwei Streichresultate gibt. Gleiches gilt für Vereinskollege Lennart Kurz in der Altersklasse U13. Auch er fehlte in Steinweiler und rutschte dadurch auf Platz zwei in der Gesamtwertung zurück. Am Ende zählen aber nur die fünf besten Rennergebnisse aus ingesamt sieben Läufen – insofern ist weiter alles offen. Der nächste Lauf der Mountainbike-Rennserie findet am 21.September in Leibstadt (Schweiz) statt.