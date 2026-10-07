Matinee und Martin-Elsaesser-Ausstellung

Foto: Peter Köhle

Am Sonntag, 11. Oktober 2026 wird im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Südkirche um 11 Uhr mit einer Matinee die Ausstellung: “Martin Elsaesser – Weihestätten. Protestantischer Sakralbau und Moderne“ eröffnet. Sie zeigt Entwürfe und Ausführungen von Projekten aus den Jahren 1906 bis 1926. Pfarrer i.R. Adelbert Schloz-Dürr, Theologe und Historiker, hält in der Feierkirche der Südkirche einen Vortrag zu über “Theologische Entdeckungen zum Rabitzgewölbe der Südkirche”. Um 12:00 Uhr schließt sich eine Kirchenführung durch Frau Dr. Frauke Velden-Hohrath mit dem Schwerpunkt ‘Biografie Martin Elsaesser’ an.

Martin Elsaesser (1884-1957) war ein Architekt und Baukünstler von überregionalem Rang. In Württemberg gehört er zu den bedeutendsten Vertretern des protestantischen Kirchenbaus im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. „Schlichte Größe“, Orte, „wo in Symbolen Unaussprechliches uns nahetritt“ und nicht zuletzt die Gemeindehausbewegung hatte er mit seinen Kirchenbauten im Blick. Außerdem wurde Elsaesser mit großen säkularen Bauwerken wie die Stuttgarter Markthalle und die Frankfurter Großmarkthalle betraut.

Vor der Ausstellungseröffnung findet um 9:30 Uhr eine gottesdienstliche „Prozession“ durch die Räume der Südkirche statt. Sie wird, mit Liedern von Otto Riethmüller und Jochen Klepper, angeleitet von dem Theologen und Historiker Pfarrer i.R. Adelbert Schloz-Dürr, Ulm.

Bis zum 29. November 2026 wird die Martin-Elsaesser-Ausstellung und die Südkirche an jedem Wochenende samstags von 15-17 Uhr und sonntags von 10:30 – 12:30 Uhr geöffnet sein.