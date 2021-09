Mary Meier gewinnt Tête-Cup

Im Rahmen des Spiel- und Trainingsbetriebs fand am Freitag, den 13.8.2021 auf dem Boulodrôme „Burg“ die Siegerehrung des Tête-Cups statt. Den 1. Platz und damit Gewinnerin des internen Wettbewerbs wurde Mary Meier mit 7 Siegen. Den 2. Platz erreichte Ebe Schenk mit 5 Erfolgen vor Ritchi Dehne (3. Platz), der ebenfalls auf 5 Siege kam, allerdings mehr Spiele als Schenk benötigte. Im Zeitraum von Anfang März bis Ende Juli nahmen 15 Vereinsmitglieder am erstmals ausgespielten Tête-Cup teil, es wurden insgesamt 72 Spiele untereinander vereinbart. Der Tête-Cup wurde Anfang des Jahres ins Leben gerufen, da nur Einzelspiele (Tête a tête) gestattet waren. Partien in der Doublette- oder Tripletteformation (Zweier- bzw. Dreierteams) waren aufgrund der strikten Coronaregeln nicht möglich. Mit dem Tête-Cup konnte beim Bouleclub etwas Abwechslung in die graue Coronatristesse gebracht werden. Schließlich ist auch dieses Jahr wieder die Meisterschaftsrunde – wie bereits 2020 – vom Petanque-Landesverband (BBPV) abgesagt worden.

An dieser Stelle sei auf die Mitgliederversammlung des Bouleclub am 8.9.2021 um 19 Uhr im Seewiesenrestaurant des TSV Wälderbronn hingewiesen.

www.bouleclub-esslingen.de