Marienbad, Teplà und mehr

Foto: Ralph Börret

Könige, Staatsoberhäupter, Schriftsteller, Komponisten und viel Prominenz hat das tschechische Marienbad schon empfangen. Am vergangenen Wochenende reihte sich das Esslinger Vocalensemble mit Andrea Stütz und Ralph Börret als phantastische Reiseleitende ein.

Über 40 Heilquellen entspringen in der Kurstadt, SPA -sanus per aquam- hat hier eine besondere Berechtigung. Neben diesen Verlockungen hatten die 40 Sängerinnen und Sänger noch eine ganz andere Motivation: ein Konzert im Kloster Teplà. Die Klosteranlage in Teplà ist eine der bedeutendsten Anlagen ihrer Art in ganz Tschechien.

Im Juni 1995 wurde der „Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar“ ins Leben gerufen. Seitdem kümmert er sich um den Wiederaufbau des tschechischen Prämonstratenserklosters. Vielen Esslingern ist sicherlich die Ehrenvorsitzende Centa Schmid bekannt, sie starb 2021.

Der Kontakt zum „Verein der Freunde“ ermöglichte dem Vocalensemble im prachtvollen blauen Saal des Kloster ein Konzert geben zu dürfen.

Dieses Programm mit dem Titel „Der Herr ist mein Hirte“ wird am 15.Oktober um 18Uhr in der ev.Hohenkreuzkirche in Esslingen zu hören sein. Jens Paulus hat ein Format mit besonderem Reiz gewählt. So wird ein und derselbe Text jeweils in zwei verschiedenen Vertonungen interpretiert:

“Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn

“O Magnum Mysterium“ von Alessandro Scarlatti und Morton Lauridsen

“Der Herr ist mein Hirte“ von Franz Schubert und Wilhelm Weismann und weitere Werkpaare.

Solistische Glanzlichter setzt die Sopranistin Fanie Antonelou mit zwei Fassungen von “Ich sehe Dich in tausend Bildern.“ Begleitet wird sie von der renommierten Pianistin Sabine Layer.

Das Konzert beginnt um 18Uhr. Der Eintritt ist frei.