Marieluise Beck kommt in die WLB: SO 10.4.|10 Uhr

Foto: Marieluise Beck

Mit den WLB-Intendanten Friedrich Schirmer und Marcus Grube möchte ich Sie zu unserer gemeinsamen Veranstaltung „Krieg dem Kriege – Marieluise Beck im Gespräch über den Krieg in der Ukraine“ am Sonntag, den 10. April um 10 Uhr ins Schauspielhaus einladen.

Es ist wichtig in dieser Zeit, Gelegenheiten zu schaffen, um darüber zu sprechen zu können, was passiert ist, das Geschehene einzuordnen, und was wir dabei tun können. Wir wollen gemeinsam in der WLB ein solches Forum schaffen. Es freut mich sehr, dass wir mit Marieluise Beck – die vergangene Woche selbst in Kiew war – eine exzellente Expertin gewinnen konnten.

Marieluise Beck ist eine über Parteigrenzen hinaus sehr geachtete Außenpolitikerin mit dem Schwerpunkt Ost- und Südosteuropa und genießt hohes Ansehen als Verfechterin einer menschenrechtsorientierten Außen- und Sicherheitspolitik. Mit ihrem Engagement verfügt sie über weitgespannte Netzwerke in Politik und Zivilgesellschaft in Russland, der Ukraine und Südosteuropa. Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Fücks leitet sie heute das Zentrum für Liberale Moderne, einen Thinktank mit dem Arbeitsschwerpunkt Osteuropa.

Mit den Intendanten Friedrich Schirmer und Marcus Grube wird sie über die derzeitige Lage in der Ukraine und über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik diskutieren.

Es würde mich sehr freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Auf der Homepage der WLB finden Sie weitere Informationen zur Veranstaltung.

Ihr Sebastian Schäfer, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Esslingen