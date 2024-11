Maria durch ein Dornwald ging – Projektchor

Foto: Grant Whitty, unsplash

Die Advents- und Weihnachtslieder sind zu schön, um sie nur in 1-2 Gottesdiensten zu singen und sie entfalten eine Botschaft, die uns in diesen Zeiten guttut. Darum laden wir zu einem kleinen Projektchor ein, der in drei Proben einige Advents- und Weihnachtslieder für den Heilig-Abend-Gottesdienst in der Südkirche mehrstimmig einübt. Die Proben sind:

Samstag, 30. November, vor dem 1. Advent, 10:30 – 12:30 Uhr |

Sonntag, 15. Dezember, 3. Advent, 10:30 – 11:30 Uhr |

Sonntag, 22. Dezember, 4. Advent, 10:30 – 11:30 Uhr.

Fabian Grosch, Organist an der Südkirche und Chorleiter in Hegensberg, übernimmt ehrenamtlich die Leitung des Projektchores. Anmeldung unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de oder 381277 (AB) damit wir sehen, ob eine singfähige Gruppe zustande kommt. Der Gottesdienst findet am Heiligen Abend in der Südkirche um 17:30 Uhr mit Pfarrerin Cornelia Krause statt.