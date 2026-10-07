Mann am Steuer: Lesung 22.10. im Komma

Foto: VCD Esslingen

Mann am Steuer– Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert

Am Do. 22. Oktober haben wir Boris von Heesen zur Autorenlesung eingeladen. Um 19 Uhr liest er im Jugendhaus KOMMA in Esslingen aus seinem aktuellen Buch “Mann am Steuer – Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert” Eintritt frei.

Der Ökonom und Männerberater zeigt anhand offizieller Zahlen: die ganz überwiegende Zahl der Verkehrsunfälle und Verkehrsverstöße werden von Männern verursacht.

Als eine der Ursachen sieht er patriarchale Männlichkeitsbilder. Verkehr auf deutschen Straßen wird häufig geprägt durch aggressives Verhalten und damit unsicher und stressig. Patriarchale Rollenbilder wirken auch in Gesellschaft, Politik, der Wirtschaft und Behörden, wenn es um Rahmenbedingungen für Straßenverkehr geht. Die Bedürfnisse aller die dabei nicht „mitspielen“ geraten so häufig ins Abseits und unter die Räder.

Wie können die Bedürfnisse aller nach Mobilität besser berücksichtigt?

Wie könnte gefährliches Verhalten im Verkehr reduziert werden?

Wie lässt sich Teilhabe und Verkehrsklima verbessern?

Das diskutieren wir mit dem Autor im zweiten Teil des Abends.

Eine gemeinsame Veranstaltung des: VCD Kreis Esslingen und des Verkehrsclub Deutschland e.V. Landesverband Baden-Württemberg