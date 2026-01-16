“Mamma Mia!”

Foto: Foto: Esslinger Liederkranz

Für diesen und andere spannende Songs musst Du schon in die Sing-Uni der Hochschule Esslingen kommen, um beim aktuellen Musical mitzuwirken (Proben: Mi, 19-20.30, Aula Flandernstr).

Wenn Du aber Lust auf ein gemischtes Programm mit klassischen oratorischen Werken, mit Evergreens und mehr hast, bist Du im Esslinger Liederkranz genau richtig! Proben finden dienstags von 18.30-20.30 Uhr statt, Kammerchor EL-Singers ab 20.30 Uhr. Aula Schule Innenstadt, Gelände der Katharinenschule, Blumenstr. 31.

O mio tenore!

In den Männerstimmen gibt es noch freie Plätze, wir freuen uns auf Dich! Mit Chorerfahrung geht es besser, aber auch Neu- und Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen. Kontakt: sbb@sbb-musik.de, 0711 – 80 64 019.