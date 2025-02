Malteser: Vernissage „Aus dem Rahmen”

Foto: Malteser Tagestreff

Am Samstag, 22. Februar ab 10 Uhr laden die Malteser zur Vernissage der Ausstellung „Aus dem Rahmen“ in die Räumlichkeiten der Begegnungsstätte in Esslingen-Weil ein.

Präsentiert werden Werke der Gäste und Mitarbeitenden aus dem Tagestreff Margarete und Fritz Faber in denen Lebensgeschichten und Persönlichkeiten sichtbar werden. Die Besucherinnen und Besucher erfahren von den Entstehungsprozessen der Kunstwerke und welch Freude die Gäste beim Gestalten hatten.

Silke Siegle, Leiterin des Tagestreffs erklärt: „Wir musizieren, kochen, spielen, gehen spazieren oder wir werden kreativ. Über die Jahre sind so viele Bilder und Kunstwerke entstanden. Auf die Frage, was wir jetzt damit machen, gab es für uns nur eine Antwort: Wir rahmen sie und stellen sie aus.“

Die Ausstellung kann ab Montag, dem 24. Februar montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr besichtigt werden.

Interessierte sind gebeten, sich zur Vernissage und zur Ausstellung anzumelden unter Tel: 0711/39 69 90 33 oder per E-Mail: silke.siegle@malteser.org.

Vernissage: 22. Februar ab 10 Uhr – mit musikalischer Umrahmung

Veranstaltungsort: Begegnungsstätte Esslingen-Weil, Klosterallee 1, 73733 Esslingen

Barrierefreier Zugang ist möglich.

https://www.malteser.de/standorte/stuttgart