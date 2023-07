Malteser: „Königlich kreativ in Weil“

Foto: Christian Vierfuss / Malteser

Unter dem Motto „königlich kreativ in Weil“ lädt der Tagestreff der Malteser in Esslingen ab dem 4. Juli zu einer kreativen Kunstwoche ein. Neben einer Ausstellung, in der Arbeiten aus dem Online-Projekt „königlich“ der Kunstschule Kunst und Keramik gezeigt werden, finden in der Begegnungsstätte der Malteser verschiedene Workshops statt: Am 10. Juli ein Keramik-Workshop mit Christiane Wegner-Klafszky, Inhaberin und Schulleiterin der Kunstschule Kunst und Keramik, am 12. Juli werden Bild-Collage mit Portraits gestaltet und am 14. Juli erwartet die Teilnehmenden ein Nachmittag voller Klänge zum Hören sowie Spiele rund um den König Hupf.

Silke Siegle, Leiterin des Tagestreffs in Esslingen-Weil, lädt alle Interessierten ein, an der Kunstwoche teilzunehmen und kreativ an der Geschichte des Ortsteils Esslingen-Weil teilzuhaben. „Teilhabe ist für unsere Gäste wichtig“, so Siegle. „Und durch die Workshops und das ungezwungene Miteinander begegnen sich unsere Gäste, die Nachbarschaft und alle Interessierten auf Augenhöhe.“

Die Kunstwoche findet bereits zum dritten Mal statt. Die Ausstellung wird im Tagestreff bis zum 24. November zu sehen sein. Die Ausstellungseröffnung findet am 4. Juli um 14 Uhr in der Begegnungsstätte statt.

Die Kurse sind gefördert durch die Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk und eine private Spende und für Sie kostenfrei. Eine Anmeldung zu den Workshops ist bis zum 7. Juli möglich unter 0711/9 25 82 44.

Veranstaltungsort: Begegnungsstätte der Malteser, Klosterallee 1 in Esslingen-Weil

Weitere Informationen zum Malteser Tagestreff:

https://www.malteser-stuttgart.de/soziale-dienst/malteser-tagestreff.html