Maibaumtreff am 6. Mai

Foto:

Unser Maibaumtreff findet jetzt doch noch spontan statt. Was vor kurzem noch nicht vorstellbar war, geht jetzt doch. Es bringt uns wieder etwas Normalität und Abwechslung in den Stadtteil. Der Maibaum flattert bereits mit vielen bunten Bändern an der „Vielfalt-Tasche“ und wartet auf das gesellige Beisammensein am Freitag, 6. Mai von 15 – 19.30 Uhr.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei Sekt, Bier, alkoholfreien Getränken und Flammkuchen. Als besonderes Highlight wird der Musikverein Wäldenbronn ab ca. 17 Uhr bei uns verschiedenes zum Besten geben. Karten für das Benefizkonzert zugunsten des Pflegeheims Hohenkreuz in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim am 31. Mai 2022 können bei uns gleich vor Ort erworben werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

www.vielfalt-in-hohenkreuz.de