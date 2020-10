Mahnwache gegen das Baumsterben

Mit auffälligen Baumkostümen verkleidet, erinnerten am Freitag die Parents for future Esslingen und das Klimagerechtigkeitsbündnis an jene Bäume und Wälder überall auf der Welt, die massiv gefährdet sind, zerstört zu werden. Die Aktion sollte Menschen Mut machen, die teils unter Einsatz ihres Lebens oder unter großem körperlichen und emotionalem Einsatz für den Erhalt von Wäldern kämpfen. In Brasilien, Kolumbien, auf den Philippinen, aber auch in Deutschland verlieren wir jährlich Miliarden Bäume durch Unwetter, Brandrodungen, Feuer und Dürren. Für den geplanten Bau einer Autobahn A 49 durch den Dannenröder Forst werden bedeutende Trinkwasserschutzgebiete und ein 250 Jahre alter, intakter Mischwald gefährdet. Darauf wiesen die Akteure hin, die als tote Bäume mit Plakaten wie „gerodet für Kohle in Kolumbien“ oder als lebendige Bäume mit Sprüchen wie „CO2-Speicher“ oder „Klimaanlage“ in der Maille demonstrierten.

Entscheidend ist, dass die Extremwetterlagen nicht weiter zunehmen dürfen, und die Erderwärmung auf nicht mehr als 1,5 Grad ansteigt, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart. Über den Erfolg oder Misserfolg im Aufhalten der Klimakrise entscheidet der gesellschaftliche und politische Wille. (Mehr dazu: https://fridaysforfuture.de/studie/)

Für das Stadtklima in Esslingen wird in Zukunft ganz entscheidend sein, ob wir genügend Bäume pflanzen und hegen, Baumpatenschaften übernehmen, Luftschneisen erhalten und Versiegelung stoppen.