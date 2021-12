SV 1845 Esslingen Frauenabteilung

Unser fortlaufendes Angebot enthält Ganzkörpertraining bei Musik. So verbessern wir Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination, stärken das Herz-Kreislauf- System und die Wirbelsäule. Es findet statt: Montag „Aktiv älter werden“ 18.00-19.00 Uhr und 19.00-20.00 Uhr „Fitness“ beides in der Klaraturnhalle, Dienstag 17.25-18.25 Uhr in der Waldorfschule, Mittwoch 17.00-18.00 Uhr in der Kleinturnhalle Weil. Info Tel.: 07 11 35 61 86