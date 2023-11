Mach mit beim Krippenspiel oder Singspiel!

Foto: Kirchengemeinde

Die Proben fürs Singspiel in der Hohenkreuzkirche starten direkt nach den Herbstferien, am Montag, 6. November um 17 Uhr. Und darum geht’s: Drei Wissenschaftler reisen mit einer Zeitmaschine nach Bethlehem. Willst Du mit? Die Proben sind montags 17 bis 18 Uhr im Saal der Hohenkreuzkirche, mit Tina und Christoph Schweizer. Die Aufführung ist im Familiengottesdienst an Heiligabend um 16 Uhr in der Hohenkreuzkirche. Herzliche Einladung an alle Sängerinnen und Sänger von 6 bis 13 Jahren. Infos und Anmeldung bei christoph.schweizer@elkw.de.

Für das Krippenspiel im Hainbachtal laden wir alle Kinder ab 6 Jahren ein. Die Proben sind an den Adventssonntagen um 10:45 Uhr im Hainbachtal. Hauptprobe am 23.12., Aufführung im Familiengottesdienst am 24.12, 15:30 im Hainbachtal.