Foto: eigen

Jedes 5. Kind in Deutschland ist von Armut betroffen oder bedroht. Kinderarmut ist ein Thema, bei dem gerne die Augen verschlossen werden, da nicht sein kann, was nicht sein dürfte. Nicht so bei der Sportvereinigung 1845 Esslingen. Am Tag des Kinderturnens waren Kim Hartmann von Caritas und Biluge Mushegera von der Kinderstiftung Esslingen/Nürtingen auf Einladung von Margot Kemmler mit einem Infostand in der Sporthalle Weil vertreten.

MACH DICH STARK, die Kinderhilfsinitiative im Südwesten, wurde 2015 gegründet, um landesweit Aufmerksamkeit für das Thema Kinderarmut zu schaffen, Solidarität zu stiften und langfristige Veränderungen herbeizuführen.

Die Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder Chancen zu schenken. Hierbei wird das Bewusstsein für das Thema Kinderarmut in der Region gestärkt und die Teilhabe benachteiligter Kinder durch Beratung, Begleitung durch ehrenamtlichen Paten und durch finanzielle Hilfen gefördert.

Aufklärung und das Anbieten von Hilfen ist ein wichtiger Bestandteil der Initiative. Dies kann aber nur gelingen, wenn viele sich bei dieser Initiative beteiligen. Denn alle Kinder haben ein Recht auf eine gute Kindheit, Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.