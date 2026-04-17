Mach Deinen Frühling schöner!

Foto: Esslinger Liederkranz

Manche nennen es den wöchentlichen zweistündigen Kurzurlaub, andere nenne es einfach eine Chorprobe. Wieder andere leben für das Sing-along, das jeden Monat stattfindet, mit spontanen Songs und Liedern “aus der Lamäng”. Andere Chorsänger*innen fiebern auf die großen Konzerte mit Orchester hin.

Wenn es Dir ähnlich geht, komm doch mal zum Esslinger Liederkranz uns singe mit bei uns! Nicht nur als Tenor oder Bass bist Du uns höchst willkommen!

Wir proben jeden Dienstag ab 18.30 Uhr in der Katharinenschule. Konzerte, Konzertreisen, Community-Auftritte, Feschdle und mehr warten auf Dich. Info/ Kontakt: sbb@sbb-musik.de, tel 0711 – 80 64 019; www.esslinger-liederkranz.de