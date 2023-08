Lust auf Ehrenamt?

Foto: Altenpflegeheim Pliensauvorstadt

Das Pflegeheim Pliensauvorstadt ist seit vielen Jahren ein gut im Stadtteil integriertes Haus. Es ist Heimat für 50-60 Bewohnerinnen und Bewohner. Ein engagiertes professionelles Pflegeteam kümmert sich um die überwiegend hochbetagten Menschen. Darüber hinaus freuen sich alle im Haus Tätigen und Wohnenden über Ehrenamtliche, die den Alltag unterstützen und auflockern. Wir fragen Sie: Haben Sie Freude an der Begegnung mit Menschen? Wollen Sie unsere Bewohnerinnen und Bewohner stundenweise und im Rahmen Ihres Zeitbudgets besuchen und begleiten? Können Sie sich vorstellen, in unserem Café an der Theke beim Mittagstisch und zur Kaffeestunde zu helfen? Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, dann kommen Sie auf uns zu und bereichern Sie unser Haus. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegeheims Pliensauvorstadt freuen sich auf Sie! Melden Sie sich für weitere Informationen und gerne für einen unverbindlichen Gesprächs- und Besuchstermin bei unserem Team Sozialdienst: Ina Spiegel, 0711-758 705-2534, ina.spiegel@pflegeheime-esslingen.de oder Katharina Patt-Matzner, 0711 758 705-2541, katharina.patt-matzner@pflegeheime-esslingen.de.

Wenn Sie das Pflegeheim Pliensauvorstadt nicht über ein Ehrenamt unterstützen können, sondern es rein ideell und finanziell unterstützen wollen, dann werden Sie Mitglied im Förderverein des Hauses. Weitere Informationen finden Sie unter www.pflegeheime-esslingen.de sowie per Mailanfrage an den Vereinsvorsitzenden klaus.hummel@web.de. Sie wollen das Altenpflegeheim direkt durch eine Spende fördern? Über die IBAN DE34 6115 0020 0100 2999 48 kommt jeder Euro gut an und kann von der Steuer abgesetzt werden. Herzlichen Dank!