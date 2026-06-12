Lokal einkaufen. Esslingen stärken.

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Unsere Innenstadt lebt von den Menschen, die sie gestalten: den Händlerinnen und Händlern vor Ort, den Gastronomen, den Kulturschaffenden, den Vereinen, den Familien und allen, die Esslingen jeden Tag ein Stück lebendiger machen. Das Erdbeerfest in der Küferstraße zeigte am ersten Juniwochenende genau das: Musik, Mitmachaktionen, Modenschauen, Erdbeer-Spezialitäten und persönliche Beratung – mitten in unserer Stadt.

Für uns ist klar: Wer lokal einkauft, stärkt nicht nur den Einzelhandel, sondern auch Begegnung, Vielfalt und Zusammenhalt in Esslingen. Kommen Sie also vorbei, unterstützen Sie die Händlerinnen und Händler vor Ort und machen Sie unsere Einkaufsstraßen gemeinsam zu einem starken Treffpunkt für alle.