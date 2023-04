Logo: Singen gehört zum Frühling!

Foto: Klaus Hummel

Ob Evergreens oder Musik von Mozart oder Bach, ob unter der Dusche, bei Wandern, im Chor oder Konzert, Singen muss sein! Brandneu hat der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 deshalb das Kinder-Singprojekt „Tschakka“ ins Leben gerufen. Alle Kinder der Katharinenschule haben deshalb regelmäßig jede Woche Spaß am Singen.

Die Kinder werden musikalisch und motorisch geschult, haben Freude am gemeinsamen Singen, lernen neue Songs kennen und profitieren sprachlich. Wer schon erwachsen ist und dazu beitragen möchte, dass dieses Projekt auch in Zukunft weiterbestehen kann, ist herzlich eingeladen, das Projekt durch eine Spende zu unterstützen: Spendenkonto: DE05 6115 0020 0000 9616 06, Kennwort „Tschakka“. Bitte mit Namen und Adresse, wenn Spendenbescheinigung gewünscht. Tragen Sie dazu bei, dass auch weiterhin fröhlicher Kindergesang aus der Aula der Katharinenschule dringt!

Nicht weniger begeistert sind die Erwachsen, die am Dienstagabend proben: moderne Chorliteratur ebenso wie klassische Chorwerke. Mit dem gemischten Chor, dem Kammerchor EL-Singers, der Kooperation mit der SING_UNI der Hochschule Esslingen und dem monatlich stattfindenden TUESDAY SING-ALONG bietet der Chor ein vielfältiges und kurzweiliges Programm.

Am Sonntag, 2.4. waren die EL-Singers in der Johanneskirche mit glockenklaren Stimmen in Pergolesis „Stabat Mater“ und Mendelssohns „Hebe Dein Augen auf“ zu hören, nun startet der Gesamtchor in ein neues Programm mit Musik von Mozart, Bach, Höybye sowie Evergreens zum Tag der Deutschen Einheit. Der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg für Neu- und Wiedereinsteiger/-innen! Neugierig? Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 www.esslinger-liederkranz.de