Lötführerschein machen? Putzroboter bauen?

Foto: Technikschule

– oder ein Vogelhäuschen? Vielleicht reizt auch die Arbeit mit dem 3-D-Drucker oder die Möglichkeit, mit Arduino zu programmieren?

Das alles und noch einiges mehr bietet die Technikschule in ihrem Offenen Labor unterm Dach der VHS. Dieser zwanglose Jugendtreff bietet (zurzeit leider nur alle zwei Wochen) die Gelegenheit, sich mit Elektronik und Elektrotechnik, aber auch mit Laser, Programmieren, Löten oder Holzbearbeitung zu befassen.

Da kann jemand eigene technische Projekte verwirklichen oder mit den anderen gemeinsam etwas bauen. Dabei werden die Mädchen und Jungen betreut, angeleitet und begleitet von fachkundigen Ehrenamtlichen.

Diese sind im Labor Freitag nachmittags von 17 bis 19 Uhr und haben selbst Vorschläge und Projekte für die jungen Technik-Interessierten bereit, wie etwa den Putzroboter oder das Vogelhäuschen.

Ziel ist, die Jugendlichen im Umgang mit moderner Technik vertraut zu machen, überhaupt ein Verständnis für naturwissenschaftliche und technische Fragen zu wecken.

„Verstehen geht am besten durch Anfassen, selber Tun und Handeln, eben durch Begreifen“-

mit dieser Überzeugung ist die Technikschule gegründet und aufgebaut worden. Noch sind übrigens Plätze für interessierte junge Leute frei.

Und nun suchen die Betreuer Verstärkung, damit sie zum alten Wochenrhythmus zurückkehren und die künftigen Technik-Freaks richtig begleiten können. Wenn Sie sich in einem der angebotenen Gebiete auskennen und Freude am Umgang mit jungen Menschen und an der Vermittlung Ihrer Kenntnisse haben, könnte dieses Engagement Sie wirklich begeistern.

Kontakt: Harald Elmer Tel. 0049 151 44 931 293 oder per E-Mail Harald.Elmer@gmx.net

Die Freiwilligenagentur informiert über vielfältige Möglichkeiten zum Engagement. Sprechstunden nach Vereinbarung im Zentrum für Bürgerengagement Schelztorstr. 38.

Termine unter Tel. 3512/2487. E-Mail: efa@forum-esslingen.de Datenbank: www.engagiert.esslingen.de