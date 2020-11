Lockdown leben und Singen lieben

Nichts ist wichtiger als ein sinnstiftendes Hobby – gerade in diesen bewegenden Zeiten. Das erleben die Sängerinnen und Sänger des Esslinger Liederkranzes hautnah. „Komm‘, sag es allen weiter!“ – das könnte das Motto dieser Tage für denn Chor sein. Denn die Gemeinschaft und das ambitionierte Singen kommen in diesen Wochen nicht zu kurz – so starten sie gemeinsam fröhlich in die Adventszeit.

Versorgt mit Sing alongs, Noten und Kommunikationsplattform kommen sie wöchentlich online zusammen, um miteinander zu singen. Ziele gibt es genügend. Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen! Und wann immer das nächste Konzert kommt, wird der traditionsreiche Konzertchor bereit sein für den Auftritt. Eine datenschutzrechtlich sichere Plattform steht selbstverständlich zur Verfügung.

Sportverein geschlossen? Für die Kinder des Kinderchors „jung und wild“ kein Problem. Im Advents-Programm „Sing Dich fit“ gibt es jeden Dienstag von 16.15-17 Uhr Bewegung und Singprogramm pur. Anmeldung: sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de, Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019