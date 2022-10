Live and let live

Foto: Corina Budig

Auf Deutsch „Leben und leben lassen“: Ein wunderbares Motto für einen Lebenshof für gerettete Tiere, wie wir finden!

Wir durften dort Anfang September ein paar Stunden in schönster Atmosphäre in Mitten der geretteten Schafherde verbringen – Schafe sind so liebevolle Tiere und es entstanden so schöne Begegnungen zwischen Mensch und Tier für Herz und Seele.

das Wetter spielte genau zu diesem Zeitpunkt auch wunderbar mit und wir ALLE wurden mit einem Regenbogen belohnt.

Ein gut gefüllter Picknick-Korb stand bereit und wir haben dort auf der Weide alle gemeinsam miteinander gegessen – kein Tier soll für unsere Lebensweise und unseren Genuss sterben.

Besucht https://liveandletlive.de für mehr Infos.

ZuZule-Mitmach-Termine:

14.10. um 20 Uhr digitaler Wandelstadt-Netzwerkabend – unsere Lebensgrundlagen: Wasser, Luft, Erde, Wertstoffe

22.10. um 9 Uhr ES putzt / ZuZule putzt im Maillepark

27.10. um 18 Uhr gemeinsame Putzaktion mit Transition Town

1.11. um 18:15 Uhr Film und Talk im Koki (Kommunales Kino Esslingen) am Welt-Vegan-Tag:

Filmvorführung „The End of Meat“ um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung 18:15

genauere Infos unter https://zusammenzukunftleben.wordpress.com

+ auf Facebook und Instagram

Wir vom ZuZule sind auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten – vorab schnellstmöglich auch Lagerplatz – in und um Esslingen. Für Ideen und nähere Infos würden wir uns freuen von Euch/Ihnen per Mail an ZuZule@mail.de zu hören.