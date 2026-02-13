Foto: BA RSKN

Windows, Word & Co. werden zunehmend zum Sicherheitsrisiko. Unbemerkt von den Nutzenden werden immer mehr Daten gesammelt und auf US-Servern gespeichert. Zudem macht die Abhängigkeit von den Produkten der großen Techkonzerne Europa politisch erpressbar. Doch es gibt sichere und bewährte Alternativen wie das freie Betriebssystem Linux. Es läuft auf neuen Notebooks und PCs ebenso wie auf älteren Computern, die von Windows 11 nicht unterstützt werden.

Beratung und Hilfe rund um Linux gibt es am 21.02.2026 von 13:00 bis 15:00 Uhr in der Linux-Werkstatt im Bürgerhaus RSKN. Ehrenamtliche beraten zum Umstieg, installieren Linux auf mitgebrachten Rechnern und leisten Hilfe bei Fragen und Problemen bei der Anwendung. Zum Ausprobieren stehen Demorechner bereit. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei einem Installationswunsch freut sich die Linux-Crew über eine kurze Voranmeldung per E-Mail an linux@ba-rskn.de.

Sie haben ein funktionsfähiges Notebook, das sie nicht mehr benötigen? Dann spenden Sie es doch für einen guten Zweck und bringen Sie es mit Netzteil am 21.02. ins Bürgerhaus! Die gespendeten Geräte werden mit Linux ausgestattet und an Menschen mit geringem Einkommen abgegeben.

Schon mal vormerken: Am 14. März ist wieder ES putzt, das große Clean-up-Event in Esslingen. Wie in jedem Jahr ist auch der Bürgerausschuss RSKN mit dabei. Weitere Informationen in Kürze.

Folgen Sie dem Bürgerausschuss auf Instagram @ba_rskn und bei Mastodon unter https://sueden.social/@BA_RSKN. Kennen Sie schon den neuen RSKN-Newsletter? Jetzt kostenlos abonnieren auf www.ba-rskn.de.