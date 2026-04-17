Linux-Werkstatt am 25. April

Foto: BA RSKN

Sie wünschen sich einen Computer, der tut, was er soll, statt Unmengen persönlicher Daten abzusaugen und permanent ihre Einwilligung zu irgendwelchen Cloud-Diensten zu verlangen? Dann steigen Sie doch einfach auf das freie Betriebssystem Linux um! Die sichere, anwendungsfreundliche und bewährte Windows-Alternative läuft auf neuen Notebooks und PCs ebenso wie auf älteren Rechnern, die vom aktuellen Windows 11 nicht unterstützt werden.

Beratung und Hilfe rund um Linux gibt es am 25.04.2026 von 13:00 bis 15:00 Uhr in der Linux-Werkstatt im Bürgerhaus RSKN. Ehrenamtliche beraten zum Umstieg, installieren Linux auf mitgebrachten Rechnern und leisten Hilfe bei Fragen und Problemen bei der Anwendung. Zum Ausprobieren stehen Demorechner bereit. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei einem Installationswunsch freut sich die Linux-Crew über eine kurze Voranmeldung per E-Mail an linux@ba-rskn.de.

Sie haben ein funktionsfähiges Notebook, das sie nicht mehr benötigen? Dann bringen Sie es doch mit Netzteil am 25.04. ins Bürgerhaus! Gespendete Geräte werden mit Linux ausgestattet und an Menschen mit geringem Einkommen abgegeben.

Vorschau: Infoabend zum Thema »Selbstschutz und Katastrophenvorsorge – Gut vorbereitet für Krisenfälle und Notlagen« am 13. Mai 2026, 19:30 Uhr im Bürgerhaus RSKN. Fachleute vom Deutschen Roten Kreuz informieren und beantworten Ihre Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und sich aktiv auf mögliche Herausforderungen vorzubereiten!

Folgen Sie dem Bürgerausschuss auf Instagram @ba_rskn und bei Mastodon unter https://sueden.social/@BA_RSKN. Kennen Sie schon den neuen RSKN-Newsletter? Jetzt kostenlos abonnieren auf www.ba-rskn.de.