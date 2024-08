Lindlohr und Braun zu Gast im Stadtmuseum

Foto: Büro Andrea Lindlohr

Auf Einladung der Grünen Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Esslingen, Andrea Lindlohr, war der Kultur-Staatssekretär Arne Braun im Stadtmuseum im Gelben Haus zu Gast. Gemeinsam mit Museumsleiter Hansjörg Albrecht, Kultur-Bürgermeister Yalcin Bayraktar, Herbert Schrade, dem Geschäftsführer des GAV und dem Grünen Stadtrat Jörg Freitag ging es um die Frage: Welche Chancen die Digitalisierung für unsere Museen bereithält?

Beispielhaft für das Engagement des Landes Baden-Württemberg steht die Förderung der Digitalisierung und Qualifizierung der Sammlungsbestände. Hier erhielt das Stadtmuseum im Gelben Haus im Mai diesen Jahres als eines von landesweit 19 nicht-staatlichen Museen eine finanzielle Unterstützung.

Museumsleiter Hansjörg Albrecht berichtete über die Probleme den Sammlungsbestand in den aktuell sieben Depots, die über die ganze Stadt verteilt sind, der Bürgerschaft, aber auch der Forschung zugänglich zu machen. Die Digitalisierung dieser Bestände biete die einmalige Chance, mithilfe der Digitalisierung der Sammlung das Museum weiter für die Gesellschaft zu öffnen und beispielweise durch digitale Ausstellungen auch neue Zielgruppen zu erschließen. Weiter dabei unterstützen wird auch der Geschichts- und Altertumsverein Esslingen, der mithilfe vieler Ehrenamtlicher gemeinsam mit der Stadt das Stadtmuseum im Gelben Haus trägt.

Für Andrea Lindlohr ist das ein wichtiger Faktor, denn: „Esslingen lebt von seinen lebendigen Museen. Eine weitere Öffnung für die Stadtgesellschaft ist durch die gezielte Digitalisierung und entsprechende Aufbereitung möglich. So könnte die Museumslandschaft in Esslingen einen Schritt in die Zukunft gehen.“