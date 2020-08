Lindlohr: Mit dem bwAboSommer durchs Land

Vor zwei Wochen startete mit dem bwAboSommer die größte Dankeschön-Aktion für Pendler*innen des ÖPNV in der Geschichte des Landes: Bis zum 13. September sind alle Jahres-Zeitkarten über alle Verbundgrenzen hinweg in Baden-Württemberg gültig.

„Etwa 1,5 Millionen Dauerkarten-Besitzer*innen können ihre Fahrkarte in ein Dauerticket für die Sommerferien zur Fahrt durch ganz Baden-Württemberg umwandeln. Der bwAbosommer gilt für alle VVS- und DB-Jahreskarten. Und das an allen Tagen, von Montag bis Sonntag“, begrüßt die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr die Aktion, die unter der Federführung des grün geführten Verkehrsministeriums zustande kam.

„Vom Bodensee bis zum Main, vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb – in den Ferien heißt es für ÖPNV-Stammkund*innen: Freie Fahrt durch unser Ländle! Das entlastet nicht nur die Urlaubskasse, sondern schont auch die Umwelt. Von Esslingen aus auf Erkundungstour in die Heimat zu starten, und dabei die Straßen zu entlasten, kommt gut an. Und es gibt für Jung und Alt viel zu entdecken“, so Lindlohr.

Gefahren werden kann mit allen Nahverkehrszügen, also IRE, RE, RB und S-Bahn, mit Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen.