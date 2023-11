Lindlohr: Mehr KiTa-Personal durch Direkteinstieg

Foto: Büro AL

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Projekt „Direkteinstieg KiTa“ die neue Ausbildung zu sozialpädagogischen Assistent*innen eingerichtet, um dem Fachkräftemangel in Kindertagesstätten und bei der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen entgegenzuwirken. „Das Angebot ist attraktiv für Quereinsteiger*innen, die bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert haben“, so die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr. „Und das Programm hilft Eltern und Kindern, da durch zusätzliches qualifiziertes Personal nachhaltig die angespannte Betreuungssituation für Familien mit Kindern verbessert wird.“

Der neue Bildungsgang eröffnet berufserfahrenen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, über eine verkürzte Ausbildung in den Beruf einzusteigen. Diese wird statt in drei schon in zwei Jahren im dualen System absolviert und die Mitarbeiter*innen verdienen schon in der Ausbildung mehr als etwa ihre Kolleg*innen in der praxisorientierten Ausbildung zum Erzieher, kurz PIA. Das Programm startete jetzt im Großraum Stuttgart und wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Gemeinsam mit anderen pädagogischen Fachkräften übernehmen die sozialpädagogischen Assistent*innen die Erziehung, Bildung, Pflege und Betreuung von Kindern. „Unsere Kinder brauchen gute Betreuung und Bildung, die Beschäftigten in den KiTas gute Arbeitsbedingungen und die Eltern Verlässlichkeit“, so Lindlohr. „Das Projekt ,Direkteinstieg KiTa´ trägt dazu bei, dass wir dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe gerechter werden und der neue Ausbildungsweg mehr Menschen in einen Beruf in der Kinderbetreuung lockt.“