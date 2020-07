Lindlohr: Land hilft Mittelstand und Start-ups

Die grün-geführte Landesregierung hat diese Woche ein weiteres Paket mit Coronahilfen auf den Weg gebracht. Damit werden mittelständische Unternehmen, Start-ups, Selbständige sowie Künstler*innen in der Corona-Krise unterstützt. „Mit den Soforthilfen fördern wir den Unternehmerlohn von Solo-Selbständigen, Kleinstunternehmen sowie Künstler*innen mit bis zu 1.180 Euro“, betont die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr. Der Bezug von Hartz IV, wie er im Programm der Bundesregierung vorgesehen ist, sei keine Lösung. „Mit unseren Überbrückungshilfen honorieren wir die Leistungen und stärken den Betroffenen in der Corona-Krise den Rücken“, so Lindlohr, die wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist und die Coronahilfen mitverhandelt.

„Wir haben ein gutes Paket für die mittelständische Wirtschaft beschlossen, die unsere Region prägt“, so Lindlohr. Bestandteile seien ein Mezzanine-Beteiligungsprogramm, das mit einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups stärkt. „Damit stärken wir unsere mittelständische Unternehmensinfrastruktur und erhalten Arbeitsplätze in der Region. Gleichzeitig sichern wir mit den kreativen Ideen der Start-ups unsere Innovationsfähigkeit.“

Seit Mittwoch können außerdem Anträge für die landeseigene Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe gestellt werden. „Gerade Restaurants, Cafés, Kneipen und Hotels sind von der Krise besonders betroffen, nicht nur durch die zeitweise Schließung, sondern auch durch die Zurückhaltung der Gäste. Sie brauchen finanzielle Unterstützung vom Land und Perspektiven, um wieder mehr Umsatz zu machen. Darum werbe ich überall für mehr Flächen für die Außenbewirtschaftung“, so Lindlohr.