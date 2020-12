Lindlohr für schnelle Entscheidung bei Oberstufe

Die Zeit für die Genehmigung für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Innenstadt drängt. Deshalb hat sich die Esslinger Landtagabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr am 30. Oktober mit einem Brief an Kultusministerin Eisenmann gewandt, um nach dem aktuellen Stand bei dem Genehmigungsverfahren zu fragen.

„Die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und die Schule brauchen jetzt Planungssicherheit für das kommende Schuljahr. Ebenso braucht die Kommune als Antragstellerin Sicherheit für die weitere Schulentwicklungsplanung“, bekräftigt Lindlohr in ihrem Brief. Leider beinhalte die Antwort des Ministeriums keine konkreten Angaben darüber, wann es über den Antrag entscheiden werde. „Der Antrag soll zügig beschieden werden. Denn das Dissensverfahren im Regierungspräsidium ist seit September abgeschlossen. Ebenso hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Einrichtung der gymnasialen Oberstufe bereits empfohlen“, so Lindlohr.

Lindlohr weiter: „Die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe ist ein wichtiges Angebot für viele Schülerinnen und Schülern an Esslinger Schulen. Deshalb setze ich mich weiterhin dafür ein, dass die Stadt Esslingen, die Schule und die Schülerinnen und Schüler Planungssicherheit bekommen und das Kultusministerium eine schnelle Entscheidung trifft.“

> Telefonische Bürgersprechstunde mit Andrea Lindlohr: Mi 9.11.|14-15:30 h. Bitte Termin ausmachen unter: andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de oder 0711-2063657.