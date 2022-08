Lindlohr: Finanzminister Bayaz kommt!

Foto: Lena Lux

Andrea Lindlohr MdL lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Veranstaltung „Finanzpolitik gegen die Krise“ mit Finanzminister Dr. Danyal Bayaz MdL ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 30. August um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Teamwerk in der Webergasse 7 in Esslingen statt.

In herausfordernden Zeiten ist auch die Finanzpolitik besonders gefragt. Die Klimakrise, Corona und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beeinflussen, wie wir Entscheidungen treffen. Wie geht das Land Baden-Württemberg damit um? Wo müssen wir investieren und wo sparen? Geht uns irgendwann das Geld aus?

In Baden-Württemberg, in Deutschland und in Europa: Zukunftsinvestitionen und eine nachhaltige Finanzpolitik unter einen Hut zu bringen, ist dabei die große Herausforderung. Wie können wir trotz dieser Krisen gut wirtschaften?

Die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr MdL und der baden-württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bayaz (Grüne) sprechen darüber, welche Steuerungsmittel grüne Finanzpolitik hat, um gut durch die Krise(n) zu kommen und unsere Finanzen und den Wirtschaftsstandort zu sichern. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren.

Zur Person: Dr. Danyal Bayaz wurde 1983 in Heidelberg geboren, wo er Abitur machte und seinen Zivildienst am Deutschen Krebsforschungsinstitut absolvierte. Bayaz studierte Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, später promovierte er über Finanzmärkte. Danach war er als Unternehmensberater tätig, bevor er 2017 als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Seit Mai 2021 ist er Finanzminister des Landes Baden-Württemberg.