Lindlohr diskutiert mit Corona-Experten Prof. Kern

Foto: Lena Lux

Die Esslinger Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Lindlohr hat gemeinsam mit ihrem Kirchheimer Kollegen Andreas Schwarz und dem Nürtinger Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel den Infektiologen Prof. Dr. Winfried Kern vom Universitätsklinikum Freiburg zum öffentlichen Gespräch über die aktuelle Gefahrenlage der Pandemie eingeladen. Über 40 Gäste hatten sich zur Videokonferenz eingewählt.

„Wir diskutieren in der Landespolitik leidenschaftlich über Wege, die Pandemie zu bekämpfen. Als grüne Abgeordnete haben wir dabei einen engen Draht zu unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der Gesundheitsschutz steht dabei für uns an erster Stelle“, betonte Lindlohr. Andreas Schwarz fragte den Corona-Experten, ob man auf dem richtigen Weg sei. „Der bisherige Teil-Lockdown ist unbedingt notwendig. Infektionen entstehen durch Kontakte, da diese noch immer zu hoch sind, nehmen auch die Krankenhauseinweisungen weiter zu“, so Kern.

Professor Kern, der Mitglied im Beraterkreis von Ministerpräsident Kretschmann ist, betonte, dass sich das Gesundheitswesen in Deutschland glücklicherweise bewährt hat. Dadurch seien härtere Maßnahmen wie beispielsweise in Frankreich oder Spanien vermeidbar gewesen. Kern riet dem Publikum, sich an Weihnachten und Silvester zurückzuhalten: „Weihnachten darf kein Kickstarter für das Virus werden.“

Kritische Fragen der Gäste gab es zu Impfstoffen und zum Schulbereich. Lindlohr betonte, dass für die Landesregierung in der Abwägung die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stünden und nicht die private Feier oder das Glühweintrinken. Der Infektiologe Kern bekräftigte, dass die aktuellen Impfstudien gute Daten aufzeigen würde. „Ich werde mich impfen lassen, sobald das möglich ist“, so Kern.